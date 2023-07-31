الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تناقش الخطة الاستثمارية للهيئات خلال العام المالي الجديد

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الوزارة، لمناقشة بعض بنود الخطة الاستثمارية للوزارة، خلال العام المالي الجديد، والاستعدادات النهائية لعدد من الفعاليات والأنشطة والأحداث الثقافية والفنية التي تُنظمها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

والتقت وزيرة الثقافة، بالدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصندوق، منها: الاستعدادات الجارية لانطلاق المهرجان القومي للسينما، وكذلك آخر تجهيزات إنشاء "بيت التراث المصري"، وتشكيل مجلس أُمنائه، والذي سوف يكون مقره بمركز الحرف التقليدية في الفسطاط،  كما تم مناقشة مقترح للتعاون لعمل "جداريات" بمحطات مترو الإنفاق الجديدة والقطار الكهربائي والمونورويل.

كما اجتمعت وزيرة الثقافة، والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، حيث تم مناقشة المشروعات الجارية لتنمية موارد الدار، وما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير وتنمية الدار.

كما تم مناقشة خطة العام المالي الجديد، لاسيما "الباب السادس" الخاص بالخطة الاستثمارية، وبنوده  والمشروعات الجاري العمل بها، وفي مقدمتها منظومتي الإطفاء والإنذار الجاري العمل بمرحلتيهما الأولى.

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التراث المصري التنمية الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة الحرف التقليدية الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة القومي للسينما المهرجان القومي للسينما دار الكتب والوثائق القومية فعاليات المهرجان الصيفى وزيرة الثقافة

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