الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد سوق وموقف سيارات الشامية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موقع سوق وموقف سيارات قرية الشامية بمركز ساحل سليم لدراسة استغلال المحلات وموقف السيارات لخدمة أهالي قرى المركز وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

رافقه خلال الجولة التفقدية النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة ويسرى سند مدير إدارة المواقف.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد سوق مركز ساحل سليم المخصص للباعة الجائلين ويتكون من 90 محل أغلبها غير مستغل موجهًا بسرعة دراسة تعظيم الاستفادة من تلك المحلات وتسكين الباعة الجائلين وأصحاب الحرف بها كما استكمل المحافظ جولته بتفقد موقع مقترح لإقامة موقف لخدمة قرى ومدينة مركز ساحل سليم كبديل للموقف القديم موجهًا بدراسة امكانية تطويره واستغلاله الاستغلال الأمثل وفقاً لاحتياجات المواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط أنه يجرى تطوير الأسواق ومواقف السيارات بقرى ومراكز المحافظة وفقًا لخطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى إنه تم الانتهاء من 14 مشروعًا بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الأطفاء التي يجري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى.

وتم استلام 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليون و983 ألف جنيه في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا وجاري تشغيلهم فعليًا لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين.

كما وجه محافظ أسيوط رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

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احتياجات المواطنين أعمال التطوير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الخدمات المقدمة الشرب والصرف الصحي الصغيرة والمتوسطة الصرف الصحي بأسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس على الشرقاوي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

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