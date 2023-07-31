الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أبرز الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية وذلك عقب الاعتماد الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022-2023 حيث جاءت نسبة النجاح العامة لطلاب الشعب الدراسية الـ 3 نحو 78.8 % ويستطيع الطلاب الحصول على درجاتهم عقب إتاحة النتيجة بشكل رقمي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أتاح موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عقب إدخال البيانات اللازمة و جاءت نسبة النجاح العامة لطلاب الشعب الدراسية الـ 3 نحو 78.8 %.

وقد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية وفقا للشعبة الدراسية في كافة الشعب الدراسية وبياناتهم التفصيلية حيث ضمت القائمة نحو 30 اسم من كافة محافظات الجمهورية حيث تم رفع النتيجة على مكتب الوزير يوم الخميس الماضي عقب الانتهاء كافة أعمال الكنترول.

توزيع درجات طلاب الثانوية العامة 2022- 2023

جاء توزيع درجات طلاب الثانوية العامة 2023 في كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك كما يلي:-

توزيع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية 50 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

توزيع درجات مادة الكيمياء 60 درجة.

توزيع درجات مادة الفيزياء 60 درجة.

توزيع درجات مادة الجيولوجيا والعلوم البئية 60 درجة.

توزيع درجات مادة الأحياء 60 درجة.

توزيع درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة.

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

توزيع درجات مادة الاستاتيكا 30 درجة.

توزيع درجات مادة الدنياميكا 30 درجة.

توزيع درجات مادة التاريخ 60 درجة.

توزيع درجات مادة الجغرافيا 60 درجة.

توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

توزيع درجات مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

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