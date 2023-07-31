الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أبرز الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية وذلك عقب الاعتماد الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022-2023 حيث جاءت نسبة النجاح العامة لطلاب الشعب الدراسية الـ 3 نحو 78.8 % ويستطيع الطلاب الحصول على درجاتهم عقب إتاحة النتيجة بشكل رقمي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

 نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أتاح موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عقب إدخال البيانات اللازمة و جاءت نسبة النجاح العامة لطلاب الشعب الدراسية الـ 3 نحو 78.8 %.

وقد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية وفقا للشعبة الدراسية في كافة الشعب الدراسية وبياناتهم التفصيلية حيث ضمت القائمة نحو 30 اسم من كافة محافظات الجمهورية حيث تم رفع النتيجة على مكتب الوزير يوم الخميس الماضي عقب الانتهاء كافة أعمال الكنترول.

txt

استعلم حالًا| تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم علي الدستور

txt

حالآ| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

توزيع درجات طلاب الثانوية العامة 2022- 2023

جاء توزيع درجات طلاب الثانوية العامة 2023 في كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك كما يلي:-

توزيع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية 50 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

توزيع درجات مادة الكيمياء 60 درجة.

توزيع درجات مادة الفيزياء 60 درجة.

توزيع درجات مادة الجيولوجيا والعلوم البئية 60 درجة.

 

txt

اتأكد من درجتك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

txt

من هُنا استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2023

توزيع درجات مادة الأحياء 60 درجة.

توزيع درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة.

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

توزيع درجات مادة الاستاتيكا 30 درجة.

توزيع درجات مادة الدنياميكا 30 درجة.

توزيع درجات مادة التاريخ 60 درجة.

توزيع درجات مادة الجغرافيا 60 درجة.

توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

توزيع درجات مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

 

اقرأ أيضا 

رابط تنسيق الجامعات 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة رقم الجلوس وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022 نتيجه الثانويه العامه نتائج الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لينك نتيجة الثانوية العامة نتيجة ثانوية عامة نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بالاسم ورقم الجلوس| موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان