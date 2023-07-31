الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الصحة" توفر استشاريين للقضاء على قوائم انتظار مرضى القلب بمستشفى قنا العام

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن موافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توفير 4 استشاريين قلب من جامعة قناة السويس؛ للقيام بعمليات القسطرة القلبية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام.

وأشار المحافظ، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن ذلك يأتي استجابة من وزير الصحة لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أثناء زيارته لمحافظة قنا .

وأضاف أن هذا القرار سيسهم  في القضاء علي قوائم الانتظار وإنهاء معاناة المرضي وإجراء جميه عمليات القسطرة القلبية خلال 4 أيام بدءًا من بعد غد الأربعاء بمستشفى قنا العام.

ووجه المحافظ الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لدورهم في تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات الطبية المتخصصة والرعاية الصحية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية.

استقبال الشكاوى اشرف اشرف الداودي استقبال المواطنين استقبل أشرف الداودي محافظ قنا

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