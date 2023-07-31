مقتل طفل بفرد خرطوش أثناء حفل زفاف.. والمتهم: "كنت بوجب مع العريس"

لم تتخيل الأم الملكومة بأن نجلها الوحيد سيضيع من بين أيديها بهذه السهولة وسيرتدى الكفن وهو بعمر الست سنوات بدلا من أن يرتدى الزى المدرسي.



لحظات مأساوية صعبة عاشتها الأم فور إصابة نجلها "إبراهيم" بفرد خرطوش أثناء اصطحابها له لحضور حفل زفاف نجل عمها وسط حشود من الأهل والأصدقاء لكن القدر اختار نجلها وسط كل المدعوين ليكسر قلبها على أول فرحتها.

أقوال شهود العيان

شاب مستهتر كل هدفه أن يظهر أمام الجميع بأنه البطل الخارق وحظره الجميع أكثر من مرة بأن يكف عن استخدام الخرطوش حتى لا يتسبب فى إزاء أحد لكن بلا جدوى مما تسبب في وفاة طفل برئ.



أقوال الأم

قبل وفاه ابنى بأسبوعين حضرنا حفل نقل المنقولات بشقة العريس وأثناء النقل حضر المتهم وبحوزته فرد خرطوش وظل يضرب فى الهواء طلقات طائشة وهاب الجميع من ذلك المنظر وطلب منه العريس أن يكف عن ذلك خوفا من أن يصيب أحد، وبيوم العرس حضر ومعه الخرطوش ومع أول طلقة أصابت ابنى فى بطنه وعلى الفور قمنا بنقله للمستشفى وبعد يومين من محاولة إسعافه توفي.

أقوال المتهم "كنت بوجب مع العريس"



أقر المتهم أمام جهات التحقيق بالسلام بارتكابه واقعة قتل طفل باستخدام خرطوش خلال حضوره حفل زفاف أحد أصدقاءه، مؤكده بأنه لم يقصد إصابة الطفل وكل غرضه إظهار سعادته فى زواج صديقه وعمل الواجب له.



قرارات النيابة



أمرت نيابة السلام بإحالة المتهم بقتل طفل بطلقة خرطوش طائشة أثناء حضوره حفل زفاف لمحكمة الجنايات

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن المجنى عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بوصول طفل مصاب بطلق خرطوش فى بطنه وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.