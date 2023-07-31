تتصاعدة حدة البحث عن رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك عقب اعتمادها بشكل رسمي مساء أمس الأحد حيث أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية وإعلان نسبة النجاح العامة والتي تجاوزت العام الماضي.

النتيجة الآن.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتائجهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو واستمرت حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال الرابط الذي تم نخصيصه لنتائج 3 ثانوي عبر الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا).

ويتم تفعيل الرابط خلال ساعات من المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد قليل في ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية حيث يتم تكريم أوائل الجمهوية في كافة الشعب الدراسية بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

كيفية الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

يمكن للطلاب الشعبة العلمية والأدبية معرفة نتائجهم من خلال موقع الدستور الإلكتروني حيث يتبع الطلاب الخطوات التالية :-

الدخول عبر الرابط المخصص للدستور لعرض نتائج الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا).

من خلال هذا الرابط (من هنا). اختيار أيقونة نتيجة طلاب الثانوية 2023.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام بشكل كامل (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،….).

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل في كافة المواد الدراسية.

ومن خلال رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور وموقع وزارة التربية والتعليم يستطيع الطلاب الحصول على نتائجهم في كافة المواد الدراسية.

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح العامة لطلاب الثانوية العامة هذا العام بلغت 78.8 % للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وتم إعلان أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية على مستوى الجمهورية والبيانات الكاملة عنهم.

اقرأ أيضا



رابط تنسيق الجامعات 2024



رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023