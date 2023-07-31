الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية لمحكمة الجنح

سرقة الدراجات النارية
سرقة الدراجات النارية

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى مدينة نصر لمحكمة الجنح.

 

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

 

وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية، له معلومات جنائية" تم ضبطه وبحوزته كل الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهم بالسرقة.

نيابة مدينة نصر تشكيل عصابي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اعرف درجاتك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط من الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس