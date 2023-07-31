إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية لمحكمة الجنح

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى مدينة نصر لمحكمة الجنح.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية، له معلومات جنائية" تم ضبطه وبحوزته كل الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهم بالسرقة.