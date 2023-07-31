توقعات بهبوط أسعار المواد الغذائية فى الفترة المقبلة

أصدرت غرفة الصناعات الغذائية تقريرها الشهري حول الأسعار العالمية لبعض السلع الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية لبعض تلك السلع، بالإضافة إلى مؤشرات الأسعار الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة "فاو".

وتوقع التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن أسعار السكر الأبيض المكرر سوف تشهد انخفاضًا في أغسطس المقبل لتصل إلى 666 دولارًا للطن، مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغت 707 دولارات للطن، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار، وقد بلغ معدل التغير في السعر بنفس الفترة من العام السابق 19.7%.

كما توقع التقرير انخفاض أسعار السكر الخام في أغسطس المقبل لتصل إلى 518 دولارًا للطن، مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغت 544 دولارًا للطن، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار، وبلغ معدل التغير في السعر بنفس الفترة من العام السابق 33.6% بزيادة نسبتها 33.6%.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار القمح انخفاضًا في أغسطس المقبل لتصل إلى 241 دولارًا للطن، مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغت 256 دولارًا للطن، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار، وبلغ معدل التغير في السعر بنفس الفترة من العام السابق 33% بنسبة تراجع.

كما توقع التقرير انخفاض أسعار الذرة الصفراء في أغسطس المقبل لتصل إلى 220 دولارًا للطن، مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغت 242 دولارًا للطن، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار، وبلغ معدل التغير في السعر بنفس الفترة من العام السابق 18.9% بزيادة نسبتها 18.9%.

وقد شهدت أسعار الأرز غير المقشور ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر يوليو الجاري، حيث بلغ سعر الطن 411 دولارًا مقارنة بـ396 دولارًا في الشهر الماضي، وبلغ معدل التغير في السعر خلال نفس الفترة من العام السابق 8.9% بنسبة ارتفاع.

وشهدت أسعار الأرز المقشور 5% ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ سعر الطن 514 دولارًا مقارنة بـ510 دولارات في الشهر الماضي، وبلغ معدل التغير في السعر خلال نفس الفترة من العام السابق 15.8% بنسبة ارتفاع.

كما شهدت أسعار الأرز المقشور 25% ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ سعر الطن 496 دولارًا مقارنة بـ495 دولارًا في الشهر الماضي، وبلغ معدل التغير في السعر خلال نفس الفترة من العام السابق 12.5% بنسبة ارتفاع، كما شهدت أسعار الأرز المقشور 100% ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ سعر الطن 496 دولارًا مقارنة بـ492 دولارًا في الشهر الماضي، وبلغ معدل التغير في السعر خلال نفس الفترة من العام السابق 16.2% بنسبة ارتفاع.