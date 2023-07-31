الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهيئة العامة للسلع التموينية تتعاقد على كمية 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل

السكر
السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية  انه في إطار توجيهات القيادة السياسية  لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر .

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة التي تمت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية
، وصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.

المخزون الاستراتيجي العاصمة الإدارية العاصمة الإداري القيادة السياسية توجيهات القيادة السياسية

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