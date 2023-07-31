الهيئة العامة للسلع التموينية تتعاقد على كمية 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انه في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر .

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة التي تمت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية

، وصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.