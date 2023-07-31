الأول بشعبة علمى الرياضيات بمدارس STEM: لم أحصل على دروس خصوصية فى أى مادة

أكد الطالب أدهم محمود حسن فهمي، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشعبة علمى الرياضيات بمدارس STEM في محافظة الإسماعيلية، أنه علم بحصوله على المركز الأول من خلال والدته، حيث أخبرته أن مكتب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم قام بالاتصال به لإخباره بحصوله على المركز الأول بشعبة علمي الرياضة.

وأشار إلى إنه كان يحرص على المذاكرة يوميا لمدة 8 ساعات متواصلة، وكان يقوم بالتركيز خلال المذاكرة على المواد الدراسية المهمة التي يمكن من خلالها الحصول على مجموع كبير.

وأوضح أدهم محمود الأول على الجمهورية بشعبة علمى الرياضة، إنه لم يكن يأخذ أي دروس في أي مادة، بالإضافة إلى إنه كان يحرص على مذاكرة دروسه أولا بأول.

ولفت إلى إنه لم يكن يتوقع أن يحصل على هذا الترتيب ويهدي هذا المركز لوالده ووالدته واللذين تحملاه طوال مد دراسته.

ولفت إلى إنه يرغب في دخول كلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصبح مهندسا وعنصرا فاعلا في المجتمع يستخدم التكنولوجيا في خدمة الناس وخدمة المجتمع.

وذكر أدهم خلال تصريحاته أن أكثر ما كان يواجهه خلال دراسته هو كونه في مدرسة داخليه، حيث إنه من أبناء محافظة بورسعيد، ولكن باندماجه مع أصدقائه وزملائه بمدرسة ESTM في الإسماعيلية تغلب على تلك العقبة لأن مجتمع مدرسة استيم يعد من المجتمعات الخلاقة المترابطة.