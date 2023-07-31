الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأول بشعبة علمى الرياضيات بمدارس STEM: لم أحصل على دروس خصوصية فى أى مادة

الطالب أدهم محمود
الطالب أدهم محمود حسن فهمي

أكد الطالب أدهم محمود حسن فهمي، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشعبة علمى الرياضيات بمدارس STEM  في محافظة الإسماعيلية، أنه علم بحصوله على المركز الأول من خلال والدته، حيث أخبرته أن مكتب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم  قام بالاتصال به لإخباره بحصوله على المركز الأول بشعبة علمي الرياضة.  

وأشار إلى إنه كان يحرص على المذاكرة يوميا لمدة 8 ساعات متواصلة، وكان يقوم بالتركيز خلال المذاكرة على المواد الدراسية المهمة التي يمكن من خلالها الحصول على مجموع كبير.

وأوضح أدهم محمود الأول على الجمهورية بشعبة علمى الرياضة، إنه لم يكن يأخذ أي دروس في أي مادة، بالإضافة إلى إنه كان يحرص على مذاكرة دروسه أولا بأول.

ولفت إلى إنه لم يكن يتوقع أن يحصل على هذا الترتيب ويهدي هذا المركز لوالده ووالدته واللذين تحملاه طوال مد دراسته.

ولفت إلى إنه يرغب في دخول كلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصبح مهندسا وعنصرا فاعلا في المجتمع يستخدم التكنولوجيا في خدمة الناس وخدمة المجتمع.

وذكر أدهم خلال تصريحاته أن أكثر ما كان يواجهه خلال دراسته هو كونه في مدرسة داخليه، حيث إنه من أبناء محافظة بورسعيد، ولكن باندماجه مع أصدقائه وزملائه بمدرسة ESTM في الإسماعيلية تغلب على تلك العقبة لأن مجتمع مدرسة استيم يعد من المجتمعات الخلاقة المترابطة.

الثانوية العامة آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة 3 ثانوى 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس