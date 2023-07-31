الثامن على الثانوية العامة: كنت أذاكر 6 ساعات يوميا

قال الطالب كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد، الثامن مكرر من مدرسة شهداء بني عبيد الثانوية، أنه الابن الأكبر وشقيقة الأصغر "عمر" في الصف الأول الثانوي، ويوسف الشقيق الأصغر في الصف الثالث الابتدائي، ووالده طبيب بيطري، ووالدته طبيبة أسنان.

وأوضح "رمزي" أن الفضل كله يرجع إلى الله عز وجل والأسرة التي وفرت كل الإمكانيات اللازمة.

وأضاف أن تجربة الثانوية العامة كانت صعبة، وأنه اعتمد على الدرس الخصوصية في كل المواد، وكان يذاكر بمعدل من 5 إلى 6 ساعات يوميًا، مؤكدًا أنه لم يحدد الكلية التي يرغب الالتحاق بها بسبب فرحة النجاح، والحصول على المركز الثامن.

وتوجه بالشكر إلى أهالي بلدته الذين توافدوا على منزله في الساعات الأولي من صباح اليوم لتقديم التهنئة لحصوله على المركز الثامن.