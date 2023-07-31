الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الثامن على الثانوية العامة: كنت أذاكر 6 ساعات يوميا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الطالب كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد، الثامن مكرر  من مدرسة  شهداء بني عبيد الثانوية، أنه الابن الأكبر وشقيقة الأصغر "عمر" في الصف الأول الثانوي، ويوسف الشقيق الأصغر في الصف الثالث الابتدائي، ووالده طبيب بيطري، ووالدته طبيبة أسنان.

وأوضح "رمزي" أن الفضل كله يرجع إلى الله عز وجل والأسرة التي وفرت كل الإمكانيات اللازمة.

وأضاف أن تجربة الثانوية العامة كانت صعبة، وأنه اعتمد على الدرس الخصوصية في كل المواد، وكان يذاكر بمعدل من 5 إلى 6 ساعات يوميًا، مؤكدًا أنه لم يحدد الكلية التي يرغب الالتحاق بها بسبب فرحة النجاح، والحصول على المركز الثامن.

وتوجه بالشكر إلى أهالي بلدته الذين  توافدوا على منزله في الساعات الأولي من صباح اليوم لتقديم التهنئة لحصوله على المركز الثامن. 

كريم محمود الثامن مدرسه شهداء بني عبيد الصف الأول طالب

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس