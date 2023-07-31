الأول علمى رياضة من دمياط: تلقيت النتيجة من الإدارة التعليمية وسعدت بالاحتفال بى

قال الطالب باسل محمد بكر شعيب، الأول على مستوى الجمهورية مكرر شعبة علمي رياضة بمجموع 497، إنه سعيد للغاية كونه حصل على مجموع متفوق واستطاع أن يحصد مركزًا متقدمًا ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأضاف باسل، في تصريحات صحفية له، أنه لم يستقر بعد على الكلية التي سوف يتقدم الالتحاق بها خاصة وأنه طالب في شعبة علمي رياضة وهي شعبة مجالها خصب وكلياتها كثيرة.

وأكمل الطالب الأول مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة: إنني تلقيت النتيجة من إدارة دمياط التعليمية حيث أبلغوني بها وأنني سوف أتحرك إلى القاهرة لحضور المؤتمر الصحفي مع وزير التربية والتعليم والذي سيقوم خلاله بتكريم الأوائل على مستوى الجمهورية.

وقال باسل: لقد شاهدت حالة كبرى من الاحتفال بي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتهنئتي بالنتيجة وتهنئة محافظة دمياط بحصول أبنائها على منصبين ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأعلن المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، تهنئته كل من الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة دمياط في نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.

وحصل الطالب باسل محمد بكر شعيب الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 407 شعبة علمي رياضه وهو طالب في إدارة دمياط التعليمية.

كما حصل الطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 401 درجة شعبة علمي علوم وهو طالب في إدارة فارسكور التعليمية.

وقال المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح درجات امتحانات الثانوية العامة استعدادا للاعلان عن النتيجه خلال ساعات قليلة، محذرا من الانسياق خلف منشورات تدعي تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه تم رصد الدرجات بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري ومرت بالعديد من المراحل الدقيقة لضمان الدقة والجودة.

كما ناشد وكيل الوزارة الطلاب وأولوياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال.

وأضاف أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

