مشاكل الصيف.. أسباب التعرق المفرط خلال موجة الطقس الحار وكيفية التعامل معه؟

تعتبر موجات الطقس الحار من الظواهر الجوية التي تؤثر على الكثير منا هذه الأيام وتسبب العديد من المشاكل الصحية، ومن بين هذه المشاكل يأتي التعرق المفرط.



أوضح الأطباء بموقع "health care " الطبي أن التعرق المفرط أمر يتعرض له الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف، حيث يتسبب ذلك في الشعور بعدم الارتياح وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بشكل طبيعي. ومن أجل مواجهة هذه المشكلة، يجب على الأفراد أن يتعرفوا على أسباب التعرق المفرط وكيفية التعامل معها.



أسباب التعرق المفرط خلال موجة الطقس الحار:

زيادة درجة حرارة الجو: ترتفع درجة حرارة الجو خلال موجة الطقس الحار، مما يؤدي إلى زيادة التعرق من أجل تبريد الجسم والحفاظ على درجة حرارته المناسبة.



الرطوبة: يزيد ارتفاع الرطوبة خلال فصل الصيف من مشكلة التعرق المفرط، حيث يصعب تبخر العرق وتبريده، مما يجعل الجسم يستمر في التعرق بشكل غير طبيعي.



الأنشطة البدنية: قد يؤدي ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة في فصل الصيف إلى زيادة التعرق المفرط، حيث يعمل الجسم على التبريد نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن هذه الأنشطة، مما يؤدي إلى زيادة التعرق.



كيفية التعامل مع التعرق المفرط خلال موجة الطقس الحار:

تجنب البقاء بالأماكن المفتوحة والمشمسة في أوقات الذروة، ويُفضل البقاء في أماكن مظللة وباردة للحد من التعرق.



شرب الكميات الكافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة نتيجة التعرق المفرط، مع ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والناشفة، حيث تسمح للهواء بالتبخر وتبريد الجسم.



تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين أو الكحول، حيث تزيد من فقدان السوائل من الجسم، حيث إن التعرق المفرط خلال موجة الطقس الحار يعتبر مشكلة صحية مزعجة تؤثر على جودة حياة الأفراد.

ومن أجل التعامل مع هذه المشكلة، يجب أن يكون الأفراد على علم بأسباب التعرق المفرط وكيفية التعامل معها. تجنب الأماكن المشمسة والمزدحمة، وشرب الكميات الكافية من الماء، وارتداء الملابس المناسبة يعد من الطرق الفعالة للتخفيف من التعرق المفرط والشعور بالارتياح خلال فترة الموجة الحارة.