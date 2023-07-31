الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين 31 يوليو 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: يوم مناسب لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قراراً، ولا تعرّض مصالحك للأخطار.
عاطفياً: قد تجد الشريك مبتعداً أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسياً في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب.
صحياً: إختر ثلاثة أيام في الأسبوع للتوجه إلى ناد رياضي للقيام بتمارين مفيدة لك.

الثور

مهنياً: لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح، وما عليك إلا تهدئة أعصابك والتروّي.
عاطفياً: تشهد المرحلة المقبلة محطات لافتة ومتطورة في العلاقة بالشريك، وهذا يكون لمصلحتك إذا وظفته بالشكل المطلوب.
صحياً: لا تتذمر من عدم تنفيذ طلباتك في ما يخص الطعام، فاللائحة واضحة حفاظاً على صحتك.

الجوزاء
مهنياً: يجعلك هذا اليوم تتحرّر من قيد يزعجك ويقلقك، وخصوصاً أنّ الوعود كثيرة لم تتوقعها.
عاطفياً: خطواتك المستقبلية غير مهدّدة بالتعثر حتى لو لم تحسم أمورك العالقة.
صحياً: إذا كنت تشعر بأن وضعك الصحي ممتاز، فهذا بفعل تنفيذ إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.

السرطان

مهنياً: يوم صاخب بالأمور الطارئة، ما قد يعني أعمالاً دقيقة وصعبة لكنها ناجحة وتحصد نتائجها المثمرة.
عاطفياً: تتحسن الأوضاع مع الشريك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين الذين حاولوا الاصطياد في المياه العكرة. 
صحياً: قد تنقلب الأمور رأساً على عقب صحياً، وتصبح بأحسن حال.

الأسد

مهنياً: التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات مهما تكن الظروف قاسية، وهذا يكون إيجابياً على الأجواء المحيطة بك.
عاطفياً: جميل أن تكون على استعداد دائم لتلبية كل ما يطلبه منك الشريك، لكن عليك التمهل أحياناً لمعرفة إلى أين سيقودك.
صحياً: قد يتعرض أكثر من فرد في العائلة لوعكة صحية، لكنهم سرعان ما يشفون منها، فيرتاح بالك.

العذراء
مهنياً: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم، ويجعلك قادراً أكثر على شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين.
عاطفياً: مناورات الشريك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام.
صحياً: تشفى من مرض خفيف، وتعاود نشاطك بكل حيوية وتقرر ممارسة الرياضة بانتظام لأنها مفيدة جداً لوضعك الصحي.

الميزان

مهنياً: يوم جيد جدا يحمل تاثيرات فلكية مهمة تصب في مصلحتك فلم تعد الأحداث الخارجية تثقل كاهلك، تتصرّف بروح القادر والمنتصر وتباشر ما هو أساسي.
عاطفياً: صارح الحبيب بمشاعرك تجاهه، فهو بحاجة إليك ويدرك ما تمر به من ظروف صعبة.
صحياً: كن على يقين أن من أغلى ما عند الإنسان هو الصحة، لذا انتبه إلى صحتك.

العقرب
مهنياً: قد يترتّب عليك دفع مبلغ من المال، أو تضطر إلى شراء أمنك وسلامتك بنفقات لم تكن محسوبة.
عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.
صحياً: لا تتردد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك.

القوس

مهنياً: تخوض هذا اليوم نقاشات مهمة جداً من أجل بلورة مشروع تحلم به منذ مدة وتعلق عليه آمالاً كبيرة.
عاطفياً: تجتمع بالشريك لدرس بعض التفاصيل، هذا اليوم ملائم للاهتمام ببعض الشؤون العاطفية.
صحياً: الراحة مطلوبة بشدة وضرورية هذا اليوم، وخصوصاً بعد الجهد الذي بذلته في الفترة الأخيرة.

الجدي

مهنياً: يمتاز هذ اليوم بالتواصل مع محيطك والزيارات والمؤتمرات والبحوث والدراسات، ويُؤشر إلى حالة توافق وانسجام.
عاطفياً: يبدأ هذا اليوم بضغوط لكنه غير حافل بالمتاعب والأخطاء والجدال، وينتهي سريعاً.
صحياً: معنوياتك المرتفعة نتيجة النجاح في بعض أعمالك تنعكس إيجاباً على وضعك الصحي.

الدلو
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مكاسب مالية ونجاحات مهنية يجعلك تشعّ بشخصية مميّزة، لكن ثمة ما يتطلب الحذر في علاقاتك المهنية وخصوصاً مع بعض الزملاء الجدد.
عاطفياً: الإمكانات التي تمتلكها تساعدك على مواجهة أي عائق، وهي في الوقت نفسه تكون تحذيراً للمصطادين في الماء العكر.
صحياً: خفف من تسرعك هذا اليوم، فهو قد يتسبب بوقوعك في مأزق يوتر أعصابك.

الحوت
مهنياً: حاول أن تتقدّم بحذر وتجنّب المشككين في قدراتك، تملك من العزيمة ما يكفي لفرض نفسك على الآخرين. 
عاطفياً: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك.
صحياً: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً وهادئاً.

حظك اليوم خبيرة ابراج برج الحمل برج الحوت جاكلين عقيقي

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