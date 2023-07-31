الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننفرد بنشر صور أبناء دمياط الأوائل فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

أوائل دمياط
أوائل دمياط

أعلن المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، تهنئته لكلا من الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة دمياط في نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٣٣.

وحصل الطالب  باسل محمد بكر شعيب، الأول على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٧  شعبة علمي رياضة، وهو طالب في إدارة دمياط التعليمية.

كما حصل الطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠١ درجة شعبة علمي علوم، وهو طالب في إدارة فارسكور التعليمية.

وقال المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح درجات امتحانات الثانوية العامة استعدادًا للإعلان عن النتيجه خلال ساعات قليلة، محذرًا  من الانسياق خلف منشورات تدعي تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه تم رصد الدرجات بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري ومرت بالعديد من المراحل الدقيقة لضمان الدقة والجودة.

كما ناشد وكيل الوزارة الطلاب وأولوياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال.

وأضاف أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات، سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه، أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وأكد أن الإجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

أوائل دمياط
أوائل دمياط
أوائل دمياط
أوائل دمياط
دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط الثانوية العامة أحداث دمياط

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس