سفيرة بريطانيا الجديدة لدى باكستان تصل البلاد لتولى مهام عملها

أعلنت الحكومة البريطانية، وصول سفيرة المملكة المتحدة الجديدة لباكستان جين ماريوت إلى العاصمة إسلام اَباد لتولي مهام عملها بالتزامن مع تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعربت جين -وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "عن سعادتها لتواجدها في باكستان"، قائلة "إن المملكة المتحدة تهتم لأمر باكستان وتتمع بعلاقات طويلة الامد معها".

وأشارت إلى أن "هناك أكثر من 1.6 مليون شخص من أصل باكستاني في المملكة المتحدة يشكلون كل جزء من المجتمع البريطاني لدينا رابطة خاصة ومتنامية باستمرار".

وتابعت: "تنبع صداقتنا من تاريخنا المشترك وقيمنا وروابطنا العميقة بين الشعوب والروابط التجارية المتنامية وشراكة التنمية المتجددة، سأعمل بجد لمواصلة توسيع هذه".

وفيما يتعلق بأزمة المناخ، أوضحت السفيرة البريطانية أنه " نظرًا لأن حالة الطوارئ المناخية تشكل تهديدًا متزايدًا للصحة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم ، فإن لدي اهتمامًا خاصًا بضمان أن تكون العلاقة الثنائية بين بلدينا علاقة خضراء ومستدامة".

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن جين ماريوت وصلت في وقت مهم للعلاقات بين المملكة المتحدة وباكستان مع زيادة كبيرة في إنفاق المملكة المتحدة للمساعدات في باكستان مع التركيز على تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر الإنسانية.

وكانت قد أطلقت المملكة المتحدة الشهر الماضي، أيضًا مخطط التجارة الجديد للبلدان النامية والذي سيساعد باكستان على زيادة الصادرات من خلال خفض التعريفات الجمركية وتبسيط شروط التجارة.