الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدنمارك قد تفرض قيودا للحد من حرق الكتب المقدسة خلال الاحتجاجات

الدنمارك
الدنمارك

أعلنت الحكومة الدنماركية، الأحد، أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة.

 

وقالت وزارة الخارجية في بيان: إن الحكومة ترغب في "درس" إمكانية التدخل في حالات تشتمل "على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصا على الصعيد الأمني"، لافتة إلى أن تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام.

 

وأضافت الخارجية الدنماركية أنه "يجب أن يتم ذلك بالطبع في إطار حرية التعبير المحمية من الدستور وبأسلوب لا يغير من حقيقة أن حرية التعبير في الدنمارك واسعة للغاية"، حسب وكالة فرانس برس.

 

وأثارت عدة تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن توترات دبلوماسية بين دول الشرق الأوسط والدولتين الاسكندنافيتين.

 

وكانت حركة "دانكسي باتريوتر" اليمينية المتطرفة نشرت الاثنين مقطع فيديو لرجل يبدو أنه يقوم بحرق مصحف.

 

وكان ذلك الحادث الأخير من نوعه الذي أثار غضبا في العالم الإسلامي.

 

وأشارت الحكومة الدنماركية الى أن هذه الاحتجاجات "وصلت إلى مستوى يتم فيه النظر إلى الدنمارك في أجزاء كثيرة من العالم عبر القارات كدولة تسهل إهانة وتحقير ثقافات وديانات وتقاليد البلدان الأخرى".

 

واعتبرت أن "الهدف الأساسي" من بعض هذا الأعمال كان الاستفزاز و"يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة".

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