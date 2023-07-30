وكيل شباب الدقهلية: وضع خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد إجتماعا هاما، لمناقشة خطة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت الشبابية والرياضية بالدقهلية، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، والعمل أون لاين من المنزل الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري 2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب وعبد الحميد عثمان مدير عام الشئون الإدارية، وسامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية، ومحمد فاضل مدير عام إدارة الأمن، ووليد البيومي مدير إدارة المتابعة، وياسر صلاح الدين مدير المكتب الفني، وشرين عبد الله مدير إدارة شئون المجالس، ودينا محمد مسئول الربط الإلكتروني.

أشارت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة لتنفيذ باتخاذ التدابير والإجراءات تنفيذاً لتلك القرارات، ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية، مؤكدة علي ضرورة اجراء ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بين كافة الادارات الفرعية ومراكز الشباب، لترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية، أو أجهزة الكمبيوتر، بدون حاجه ضرورية للعمل، وعدم تركها متصله بالتيار الكهربائي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تواجد موظفين بعد مواعيد العمل الرسمية، وفي حالة احتياج العمل، يتم التواجد بغرفة واحدة فقط وعدم استخدام اللمبات مضاءة أثناء النهار إلا للضرورة القصوى، واستبدال اللمبات العادية بالموفرة، مع غلق الإدارات الداخلية والفرعية بعد أوقات العمل الرسمية.

هذا بالإضافة إلى أن ملاعب مراكز الشباب ستكون متاحة للعب خلال ساعات النهار وستغلق عند الثامنة مساء، بحيث تلعب كل المباريات في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية، كما أن حمامات السباحة مستثناة من هذا القرار نظرًا للاحتياج لمعالجة مياه الحمامات.

وجهت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بتشكيل لجان تفتيش ومتابعة من خلال إدارة الشئون الإدارية، والإدارة العامة للشباب، والمتابعة، والمكتب الفني، والمركز الاعلامى، بعمل تقارير يومية، ومتابعة إجراءات التنفيذ بصورة دورية بما تم من اتخاذه من إجراءات بكافة الإدارات الفرعية ومراكز الشباب والأندية الرياضية، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء؛ لترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الشبابية والرياضية مدعومة بالصور.

يأتي هذا الاجتماع لمناقشة ترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الشبابية والرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في ضوء قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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