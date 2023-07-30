مقتل وإصابة 20 في إطلاق نار جماعي بولاية إنديانا الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية إنديانا اليوم الأحد أن شخصا لقي مصرعه، بينما أصيب 19 آخرون خلال حادث "إطلاق نار جماعي" في حفل كبير بالولاية الأمريكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ستار برس" فإن أفراد شرطة مانسي هرعوا فجر الأحد إلى موقع الحادث بعد تلقي عدة بلاغات عن إطلاق نار في الجانب الشرقي من المدينة بعد الساعة الواحدة ليلا بقليل.

وذكرت الصحيفة، أن القتيل يدعى جوزيف بونر ويبلغ من العمر 30 عاما.

من جهتها قالت الشرطة في بيان صحفي: "إن الحادث أسفر عن إصابة عدة أشخاص، بعضهم في حالة خطرة".

وقالت ميليسا كريسويل، نائبة رئيس شرطة مانسي: "نظرا لعدد الضحايا وطبيعة الحادث، تم الاتصال بعدة مراكز أمنية للمساعدة".

وكان العديد من ضباط الشرطة من بلدة إيتون القريبة من الذين هرعوا لتقديم المساعدة، فيما وصف جاي تورنر رئيس شرطة إيتون الحادث بأنه "إطلاق نار جماعي".

لم تحدد الشرطة عدد المصابين، لكن المسؤولين في مستشفى هيلث بول ميموريال بجامعة إنديانا في مانسي أبلغوا وكالة "أسوشيتدبرس" بأن 19 شخصا يتلقون العلاج في قسم الطوارئ، بينهم 13 مصابا وصفت حالتهم بالمستقرة، في حين أصيب الآخرون بجراح خطيرة وتم نقلهم بطائرة إسعاف مروحية إلى مستشفيات أخرى.

زيادة العنف المسلح بنسبة 9 %

يشار إلى أن أرشيف العنف المسلح في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، كشف أن عدد عمليات إطلاق النار الجماعي في البلاد، ارتفع بنسبة 9بالمئة قياسا بالعام الماضي.

وبحسب موقع الأرشيف الذي يتتبع الوفيات والإصابات بالأسلحة النارية، فإن حادث إطلاق النار في حديقة في هيوستن خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي أدى إلى مقتل امرأة حامل وإصابة أربعة أشخاص آخرين، هو الحادث رقم 400 لإطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة في عام 2023.