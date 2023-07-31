محافظة القاهرة تضع خطة لترشيد استهلاك الكهرباء.. ومواطنون: مصلحة عامة والالتزام بها ضروري

أعلنت محافظة القاهرة عن استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة مناطق المحافظة، ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال تكثيف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكبارى والمحاور وأعلي العقارات فى تمام التاسعة مساء.

كما شددت محافظة القاهرة على ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى متابعة ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة، و متابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها.

- استجابة المواطنين والمحلات لقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء

ورصدت "الدستور" مدى استجابة المواطنين لتلك التعليمات وأصحاب المحال، والتي جاءت على النحو التالي، حيث ظهرت العديد من المحال التجارية بضوء خافت بمجرد حلول الليل والاكتفاء بلمبات موفرة داخل المحل والاستغناء عن الأنوار المبالغ فيها، كما تم تخفيض إنارة الشوارع بنسبة كبيرة، علاوة على فصل الأنوار من الإعلانات الموجودة بالشوارع والميادين.

- الالتزام يحقق المصلحة العامة لكافة المواطنين

وقال عصام عبد الراضي، أحد أصحاب المحال التجارية بمنطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، إن التزام أصحاب المحال والمواطنين بخطة المحافظة والدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء، سوف يحقق المصلحة العامة لكافة المواطنين ويقل تدريجيا أزمة انقطاع الكهرباء إلى أن تنتهى تماما.

ومن جانبه أكد جلال محمد، أحد أصحاب المحال التجارية بمنطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، على ضرورة وجود حملات رقابية تجوب الشوارع ليلا للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحال بقرارات المحافظة وترشيد استهلاك الكهرباء حتى لا يؤثر بالسلب على الملتزمين بترشيد الكهرباء.

فيما أضاف محمد علي، أحد أصحاب المحال التجارية بمنطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، أنه من قبل أزمة انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك وهو حريص على عدم المبالغة في الإنارة ويحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء وتوعيه المحيطين به بضرورة تقليل استهلاك الكهرباء.

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