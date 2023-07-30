الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الليبى: قدمنا الرعاية الطبية لـ 600 مهاجر على الحدود مع تونس

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين

أعلن الهلال الأحمر الليبي، الأحد، أن العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين على الحدود الليبية التونسية يبلغ نحو 600 مهاجر.

جاء ذلك فيما أعلنت السلطات التونسية أن عشرات الآلاف من المهاجرين من جنوب الصحراء  يقيمون في تونس.

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي توفيق الشكري، في تصريحات صحفية، إن جمعية الهلال الأحمر قدمت الرعاية الطبية والإسعافات، والمواد الغذائية لكل المهاجرين المتواجدين على الحدود الليبية التونسية وعددهم 600 مهاجرًا، كما أتاحت التواصل مع أهاليهم في البلدان المختلفة.

وأشار المتحدث إلى أن الهلال الأحمر يتعاون مع كافة المنظمات الدولية المعنية في تقديم كافة الخدمات الطبية وكذلك المساعدات الغذائية بمساعدة السلطات المحلية المتمثلة في حرس الحدود الليبي، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

آلاف المهاجرين يقيمون في تونس

في المقابل، أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، بالتزامن، أن عدد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس يبلغ 80 ألفا، مضيفا أن 17 ألفا منهم مستقرون في مدينة صفاقس.

كما كشف وزير الداخلية التونسي في تصريحات إعلامية أن 1057 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء عادوا طوعا نحو بلدانهم.

وصرح بأن السلطات التونسية اعترضت نحو 2200 مهاجر حاولوا دخول البلاد خلال النصف الأول من 2023.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وقع منتصف يوليو الجاري "شراكة استراتيجية" مع تونس تنصّ على منحها 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، منها 15 مليوناً لتمويل 6 آلاف "عودة طوعية" لمهاجرين من جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.

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