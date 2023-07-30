محافظ الغربية يناقش خطة الرصف للعام المالي الجديد 2023-2024

عقد الدكتور محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة خطة الرصف العام المالي الجديد 2023-2024، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام، مديري مديريتي الإسكان والنقل، ومديري إدارات المالية، التخطيط، القانونية، الهندسية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ خطط الرصف والتي ستتم داخل كل مدينة، موجها بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسات على أن تشمل (عمل أرصفة ، وضع بلدورات ، وضع أعمدة إنارة ديكورية وبالوعات لصرف مياه الأمطار).

وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية التي تساهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل فتح إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن أعمال الرصف ستتم داخل المدن من خلال الخطة الاستثمارية، في حين سيتم رصف الطرق داخل القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتم الآن داخل مركز زفتى في المرحلة الأولى إلى جانب مراكز (كفر الزيات، المحلة، بسيون وقطور) والتي تستعد لبداية المرحلة الثانية.

يذكر أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالمحلة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وتفقد محافظ الغربية أعمال تطوير شارع سكة زفتى حيث يتم تطوير وتأهيل الحدائق الموجودة بالجزيرة الوسطى ودهان وصيانة البلدورات والأرصفة وتأهيل الزراعات الموجودة بالشارع.

كما تفقد رحمي أعمال تطوير وتوسعة ميدان الشون، إلى جانب أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.