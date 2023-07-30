الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يزف بشرى سارة عن تقليل انقطاع الكهرباء لساعة واحدة باليوم

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه علم من مسئولين بالدولة أن قطع الكهرباء سيكون لمدة ساعة واحدة في اليوم، مشيرًا إلى أنها لن تزيد علي ذلك.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يوجد مسئول راضي عن قطع الكهرباء ولهذا يتم الترتيبات لأن يكون زمن انقطاع التيار الكهربائي ساعة أو ساعتين على الأكثر؛ لأن شحنات المازوت بدأت تصل.

الوضع خارج عن المعتاد

تابع، أن السفير نادر سعد، متحدث رئاسة الوزراء، اعتذر كثيرًا في مداخلته أمس بالبرنامج عن انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن الوضع خارج عن المعتاد، ولم يكن هناك توقع بأن تكون درجة الحرارة بنفس هذا الشكل ولكنه ظرف طارئ، ولابد أن نتحمله خاصة أن هناك جهودا تبذل للوصول لساعة واحدة فقط كتخفيف الأحمال.

أحمد موسى قطع الكهرباء ساعة واحدة شحنات المازوت درجة الحرارة تخفيف الاحمال

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