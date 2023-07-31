أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي.. تفاصيل

لحظات ويتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي حيث تم الانتهاء من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم وتم اعتمادها من قبل السيد الوزير رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومن المفترض أن يتم التواصل مع أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي لتقديم التهنئة لهم قبل الإعلان بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي والذي سيعقد في مقر ديوان الوزارة لإعلان أسماء الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في الثانوية العامة لهذا العام.

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

وتصل مجموع الدرجات النهائية للثانوية العامة في العام الحالي إلى 410 درجة ويتم اختيار الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في العام الحالي 2023 ليكونوا هم أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي.

وتتوزع الدرجات على المواد لتصل في النهاية إلى الدرجة النهائية 410 درجة كمجموع الدرجات، ودرجة النجاح و حصول الطالب على 50% من المجموع الكلي وتتوزع الدرجات على المواد على النحو التالي:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الفيزياء 60 درجة

الكيمياء 60 درجة

الأحياء 60 درجة

التاريخ 60 درجة

الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة

الديناميكا 30 درجة

الاستاتيكا 30 درجة

التفاضل والتكامل 30 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة

الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن للطلاب أن يستعلموا عن نتيجة الثانوية العامة بالنسبة المئوية والمجموع و درجة كل مادة من خلال موقع جريدة الدستور حيث يتم عرض النتيجة من هنا

وذلك عن طريق ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ويتم عرض النتيجة خلال ثوانى بعد الضغط على زر عرض النتيجة.

ويتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2023 بين الطلاب لأعلى درجة وكذلك يجب أن يكون الطالب مصري ويتم الإختيار من جميع المدارس على مستوى الجمهورية ولا يشترط أن تكون المدرسة حكومية بل يتم الاختيار من المدارس الخاصة والتجريبية ومدارس المتفوقين وأيضا مدارس المكفوفين كما يتم التنسيق بين الطلاب في الأقسام المختلفة سواء العلمي أو الأدبي وبعد حصر أسماء الأوائل يتم التواصل معهم من قبل وزارة التربية والتعليم لإبلاغهم.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

وأشارت النتائج الأولية إلى أن معدلات النجاح خلال العام الحالي تتفوق عن العام الماضي حيث كان العام الماضي نسبة النجاح 75% والعام الحالي تجتاز نسبة النجاح هذه القيمة كما طمئنت وزارة التربية والتعليم الطلاب من نتائج تصحيح أوراق مادة الكيمياء والتي لاقت شكوى من قبل الكثير من الطلاب والطالبات وأوضحت الوزارة أن النتيجة تشير إلى أن نسبة النجاح في هذه المادة جيدة.

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الحافز الرياضي ونتيجة الثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنها قامت بإعداد كشوف الطلاب المستحقين للحافز الرياضي للعام الحالي 2023 من طلاب الثانوية العامة وذلك تمهيدا لإرسالها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات من أجل إضافة درجات الحافز الرياضي للطلاب المتفوقين في المجالات الرياضية سواء الألعاب الفردية أو الجماعية والحاصلين على شهادات وبطولات وبطولة الجمهورية في كل من رياضة الكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والسباحة، والدراجات، والجمباز الفني، والسلاح، والغطس، والجودو، والملاكمة، والمصارعة.

وكذلك أيضا الألعاب الجماعية كلعبة كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة، وكرة الطائرة، حيث تضاف لهم الدرجات على المجموع الكلي للثانوية العامة تحفيزا لهم للاستمرار في الإبداع الرياضي وحصد المزيد من البطولات والانجازات الرياضية.

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