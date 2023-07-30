إجراء أول عملية جراحية من نوعها بالغربية لإعادة تأهيل أسنان طفل

نجحت مستشفى المنشاوي العام بطنطا التابعة لمديرية الصحة بالغربية في إجراء أول عملية جراحية من نوعها في تاريخ محافظة الغربية لإعاده تأهيل أسنان كامل لطفل تحت التخدير الكلي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور ياسر الجندي مدير إدارة الأسنان بالغربية، والدكتور محمد سلام مدير مستشفي المنشاوي العام بطنطا.

وأكد مدير المستشفى أن الدكتور إبراهيم سعد الدين منصور هو الذي أجرى أول عملية إعادة تأهيل لطفل تحت تأثير التخدير العام، مشيرًا إلى أنه تم إجراء علاج عصب للضروس والأسنان وتلبيسات معدنية؛ للحفاظ عليها من التشوه وضمان نمو صحي ومثالي للطفل.