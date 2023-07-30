رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد مستشفيات هرمل الخيري التابعة للكنيسة الأنجليكانية

استقبل الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفد مستشفيات هرمل الخيري التابعة للكنيسة الأنجليكانية، برئاسة المطران الدكتور منير حنا، وذلك لبحث آليات تطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن "GAHAR" والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا.

يأتي اللقاء في إطار حرص كلٍ من مستشفى هرمل منوف، ومستشفى هرمل السادات على الاستمرار في التطوير وتقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع المرضى، بالإضافة إلى الاستعداد للدخول تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.



وخلال اللقاء، ثمن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدور المجتمعي الذي تقوم به مستشفيات هرمل الخيرية من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية لجميع المواطنين دون تفرقة وخاصة للحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج، مشيدا بحرص إدارة المستشفيات على توفير أفضل الخدمات الصحية من خلال الحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .

وأوضح الدكتور أحمد طه، ان المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق مبدأ التنافسية بين جميع مقدمي الخدمات الصحية التابعة لمختلف القطاعات، مؤكدا ان هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تتعاون بشكل كامل مع كافة المنشآت الراغبة في التأهل للتسجيل والاعتماد من خلال تقديم خدمات الدعم الفني لرفع قدرة المنشأة الصحية . وكذلك بتقديم برنامج تدريبية متكاملة للارتقاء بأداء العاملين بالمجال الصحي، فضلاً عن الارتقاء بأداء المنشأة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

ومن جانبه، أعرب المطران الدكتور منير حنا عن فخره بوجود هيئة وطنية تختص بإصدار معايير جودة وإعتماد للمنشآت الصحية، مؤكدا أن مستشفيات هرمل الخيري منذ نشأتها تسعى إلى تقديم أفضل صور الرعاية الصحية لجميع المرضى، وبتكلفة بسيطة، بالاضافة إلى التوسع المستمر في الخدمات المقدمة.

يذكر ان مستشفى هرمل منوف الخيري أسس منذ ١١٣ عام، ويقوم بتقديم خدمات صحية متنوعة لكافة المواطنين، ايمانا بضرورة خدمة المجتمع، كما تم إنشاء مستشفي هرمر السادات الخيري في ٢٠١٠ للتوسع في تقديم الخدمات الصحية بواسطة نخبة متميزة من الأطباء والتمريض والعاملين.

شارك باللقاء، الدكتور سمير رزق الله، مدير مستشفى هرمل منوف، والدكتور هاني أبادير شفيق، مدير مستشفى هرمل السادات، ومسئولي الجودة بمستشفيات هرمل الخيري، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الدكتور سيد العقدة، الدكتور وائل الدرندلي ، وكذلك مديري ادارات التسجيل والاعتماد والدعم الفني بالهيئة.