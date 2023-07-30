محمد عيسي يطالب بضرورة الاهتمام بالتدريب والتثقيف للعمال وأعضاء النقابات العمالية

طالب محمد عيسي وكيل وزارة القوى العاملة السابق، ضرورة الاهتمام بالتدريب والتثقيف للعمال وأعضاء النقابات العمالية مشيرا إلى أن هناك أيضا إشكالية أخرى خاصة باستخدام العمالة غير المنتظمة تواجه سوق العمل في مصر.

وقال خلال كلمته بجلسة النقابات بالحوار الوطني، إنه لابد من استخدام العمالة المنتظمة مع توفير جميع الحقوق لهم، مشيرا إلى أنه لابد من توفير الحد الأدني للأجور يتماشي مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار حيث يشكل ملف الأجور أزمة بين العمال، كذلك الحد الأدنى للمعاشات بحيث يضمن حياة كريمة.

وتابع: "أن القانون رقم ٢١٣ ينص على وضع اللوائح والضوابط المنظمة للعمل كذلك تطبيق صندوق الزمالة دون إجراءات معقدة".