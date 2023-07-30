غلق وتشميع مطعم وكافيتيريا مخالفة في رأس البر بدمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق إحدى المطاعم والكافيتريات بشارع النيل بمدينة رأس البر على خلفية حدوث حالات نزلات معوية بعد تناولهم لوجبات طعام بها، مما أدى إلى دخولهم المستشفيات لتلقي العلاج.

وفور رصد ذلك، كانت "المحافظ" قد أمرت بتوجيه لجنة من مديرية الصحة إلى المكان، والتي رصدت مخالفات للاشتراطات الصحية وعدم تخزين اللحوم بشكل صحيح وكذلك عدم اتباع إجراءات النظافة العامة، كما قامت بسحب عينات من اللحوم المطهية وإعدام 25 لتر زيت سبق استخدامه وأيضًا 53 كيلوجرام طعام وأغذية لتغير خواصها مما أدى إلى عدم صلاحيتها، هذا إلى جانب سحب مسحات من العمال والأواني.

فيما وقد تواصلت "محافظ دمياط" مع مدير مديرية الصحة للاطمئنان على الحالة العامة للمصابين، حيث يتلقى 9 حالات العلاج بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر و4 حالات بمستشفى الحميات بمدينة دمياط، وأكد مدير المديرية أن الحالات مستقرة بشكل كبير بعد تلقيهم العلاج وتم وضعهم تحت الملاحظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على التنسيق بين الوحدة المحلية بالمدينة والمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المطعم، مؤكدة على تكثيف الحملات على جميع المطاعم والكافيتريات للتأكد من سلامة الاطعمة المقدمة واتباع الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال هذا الأسبوعحيث تلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالي 544 محضرًا، بعدد 84 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وتصرف وتجميع دقيق.

هذا إلى جانب 445 محضرًا للأسواق لرصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر، وأيضًا تعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مخالفات بالمخالفة للاشتراطات الصحية، وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى، وعدم الإعلان عن مخابز، فضلًا عن تحرير 15 محضرًا لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار الغاز وكذلك نقص وزن اسطوانات الغاز.

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط على شن جولات مفاجئة على المنشآت الصحية بدمياط استمراراً لتنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة المرور الدوري والمستمر للجان المتابعة بمديرية الصحة.