الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق وتشميع مطعم وكافيتيريا مخالفة في رأس البر بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

قررت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق إحدى المطاعم والكافيتريات بشارع النيل بمدينة رأس البر على خلفية حدوث حالات نزلات معوية بعد تناولهم لوجبات طعام بها، مما أدى إلى دخولهم المستشفيات لتلقي العلاج.

وفور رصد ذلك، كانت "المحافظ" قد أمرت بتوجيه لجنة من مديرية الصحة إلى المكان، والتي رصدت مخالفات للاشتراطات الصحية وعدم تخزين اللحوم بشكل صحيح وكذلك عدم اتباع إجراءات النظافة العامة، كما قامت بسحب عينات من اللحوم المطهية وإعدام 25 لتر زيت سبق استخدامه وأيضًا 53 كيلوجرام طعام وأغذية لتغير خواصها مما أدى إلى عدم صلاحيتها، هذا إلى جانب سحب مسحات من العمال والأواني.

فيما وقد تواصلت "محافظ دمياط" مع مدير مديرية الصحة للاطمئنان على الحالة العامة للمصابين، حيث يتلقى 9 حالات العلاج بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر و4 حالات بمستشفى الحميات بمدينة دمياط، وأكد مدير المديرية أن الحالات مستقرة بشكل كبير بعد تلقيهم العلاج وتم وضعهم تحت الملاحظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على التنسيق بين الوحدة المحلية بالمدينة والمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المطعم، مؤكدة على تكثيف الحملات على جميع المطاعم والكافيتريات للتأكد من سلامة الاطعمة المقدمة واتباع الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال هذا الأسبوعحيث تلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالي 544 محضرًا، بعدد 84 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وتصرف وتجميع دقيق.

هذا إلى جانب 445 محضرًا للأسواق لرصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر، وأيضًا تعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مخالفات بالمخالفة للاشتراطات  الصحية، وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى، وعدم الإعلان عن مخابز، فضلًا عن تحرير 15 محضرًا لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار الغاز وكذلك نقص وزن اسطوانات الغاز.

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط على شن جولات مفاجئة على المنشآت الصحية بدمياط  استمراراً لتنفيذ تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة المرور الدوري والمستمر للجان المتابعة بمديرية الصحة.

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط راس البر أحداث دمياط

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس