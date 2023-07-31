الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور وأسماء أوائل الشعبة الأدبية

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

زاد البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور وأسماء أوائل الشعبة الأدبية وذلك منذ اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي مساء أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام الوزارة وتم الإعلان خلاله عن أسماء أوائل طلاب كل شعبة دراسية من الشعب الثلاثة ( علمي علوم ، علمي رياضة، أدبي).

رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022_2023 من خلال موقع الدستور الإلكتروني والذي يقدم عدة خدمات متنوعة لطلاب الثانوية العامة في كافة محافظات الجمهورية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

 

  • دخول رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.
  • تحديد الشعبة الدراسية ( علمي، أدبي).
  • تحديد محافظة الإقامة.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة نتيجته بالتفصيل.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

 

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الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

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اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

أسماء أوائل الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة 2023

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج طلاب الثانوية العامة 2023 بنسبة نجاح بلغت 78.8% و أعلنت أسماء أوائل الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي جاءت كما يلي:-

 

  • أحرز المركز الأول الطالب سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.
  • أحرز المركز الثاني الطالبة عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة.
  • أحرز المركز الثالث الطالب عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.
  • أحرز المركز الربع الطالب عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.
  • أحرز المركز الخامس الطالبة فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة.
  • أحرز المركز السادس الطالبة فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.
  • أحرز المركز السابع الطالب محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة
  • أحرز المركز الثامن الطالب معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.
  • أحرز المركز التاسع الطالبة ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.
  • أحرز المركز العاشر الطالبة نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

 

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الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

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"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

 

موعد تظلمات طلاب الثانوية العامة 2022_2023

 

عقب الإعلان عن أسماء أوائل الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة 2023 وباقي الشعب الدراسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتم فتح باب تقديم التظلمات وإعادة تصحيح المواد الدراسية التي يشك الطالب فيها حيث يتم تسديد الرسوم في أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في كافة محافظات الجمهورية.

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