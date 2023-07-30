استخراج إبرة اخترقت قولون واستقرت بمنديل البطن بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها

نجح فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظ القليوبية بإشراف الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة من استخراج "إبرة" تسببت بألم مزمن لطفلة اخترقت القولون واستقرت بمنديل البطن، وذلك بواسطة المنظار الجراحي وجهاز "c Arm"، وذلك بعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة.

وكشف الدكتور محمود البرنس مدير عام مستشفى الأطفال التخصصي ببنها التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه تمكن الفريق الطبي الجراحي داخل المستشفى من استخراج "إبرة" تسببت بألم مزمن لطفلة اخترقت القولون واستقرت بمنديل البطن، وذلك بواسطة المنظار الجراحي وجهاز "c Arm"، وذلك بعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة، وضم فريق الجراحة كلا من الدكتور محمد متولي، والدكتور عماد الدغيدي، والدكتور أحمد علي.

أوضح مدير عام مستشفى الأطفال التخصصي ببنها أنه يوجد تعليمات مشددة من أمانة المراكز الطبية المتخصصة بقيادة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بضرورة الاهتمام وحسن استقبال ومعاملة المرضى داخل الاستقبال والطوارئ والعيادات وكافة أقسام المستشفى وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بكفاءة عالية والعمل على راحة وخدمة جميع المرضى داخل المستشفى.

وفي سياق متصل أعلن مجلس جامعة بنها، في اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والعلمية المختلفة.

وقدم رئيس جامعة بنها التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيرًا إلى أن الفائزين حرصوا على إثراء العملية الأكاديمية والعلمية، وتم اختيارهم وفقاً لتقارير لجنة المحكمين، وطبقاً لقواعد لائحة الجوائز المعتمدة بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن تقارير المحكمين لجوائز الجامعة أسفرت عن فوز الدكتور أحمد محمد البغدادي بكلية الحقوق بجائزة الجامعة التقديرية في مجال حقوق الإنسان، وفاز كلا من الدكتور طه عوض الله السيد بكلية الهندسة بشبرا، والدكتور أحمد السيد السيسى بكلية الهندسة ببنها بجائزة الجامعة التشجيعية مناصفة في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

كما فاز الدكتور إسلام محمد شيحه بكلية العلوم بجائزة الجامعة للتفوق العلمي، وفارت الدكتورة إيمان عبد الحليم أحمد بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراه" في مجال العلوم الأدبية والإجتماعية والتربوية، وفازت الدكتورة عزيزة فتحي السيد بكلية التمريض بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراه" في مجال علوم الحياة، كما فاز الدكتورعبد الرحمن محمود عبد السلام بكلية التجارة بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراه" في مجال العلوم الأساسية" إحصاء".

وفازت الدكتورة إسراء السيد فؤاد بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية ، وفازت الدكتورة سحر شفيق محمد بكلية التمريض بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" في مجال علوم الحياة.