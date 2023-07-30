روي فيتوريا: كأس أمم إفريقيا أصعب كثيرًا من كأس العالم

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، على أهمية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستشهد مشاركة منتخب «الفراعنة».

وستكون كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام بكوت ديفوار، مطلع العام المقبل، الاختبار الحقيقي للمدرب البرتغالي مع منتخب مصر.

وقال فيتوريا في حوار أجراه مع موقع «ذا أثلتيك» البريطاني: "إنها أصعب من كأس العالم. هذا أسلوب مختلف، بيئة مختلفة، أكثر تركيزًا على اللعبة. هنا توجد كرة القدم ولكن هناك المزيد من العاطفة، إنها ثقافة مختلفة ، وتأثير الناس والمشجعين والضغط يتزايد. هناك الكثير من الفرق الجيدة لكننا سنحاول الفوز".

ومن جانبه، تحدث فيتوريا عن الفترة التي قضاها على رأس قيادة المنتخب المصري، والأجواء المحيطة بعمله مع الفريق.

وقال فيتوريا: "في البداية، شعرت أن الناس لا يؤمنون بهؤلاء اللاعبين وكانوا يعتقدون أننا لا نملك الجودة".

وتابع: "فكرت بشكل مختلف.. لقد أحببت الروح والقدرة التنافسية التي يتمتع بها اللاعبون وموقف اللعب من أجل الفوز."

وواصل فيتوريا حديثه: "عندما وصلت ، شعرت أن اللاعبين يلعبون بسرعة كبيرة ويتخذون قرارات من شأنها أن تجعلهم يخسرون الكرة. نحن بحاجة إلى تغيير ذلك. بعد المعسكر التدريبي الأول رأينا أنه كان ممكنًا. كان علينا أن نختار طريقة واحدة ونظهر ذلك للاعبين".

وأكد فيتوريا: "كرة القدم المصرية لديها إمكانات. المنتخب الوطني هو نموذج للبلد. من الصعب جعل الجميع يعملون معًا ولكننا نحاول أن نتقدم خطوة بخطوة".

وأضاف: "الهدف هو الحصول على لاعبين يتمتعون بالشخصية، ولديهم جماهير تعشق كرة القدم. نحن بحاجة إلى مزيد من الاحتراف. علينا تحسين جودة مرافق التدريب وتطوير المدربين. إذا لم يكن لديك مدربون جيدون فمن الصعب أن يكون لديك لاعبين جيدين. جودة التدريب في فرق الشباب تحتاج إلى عمل ".

واستطرد مدرب «الفراعنة»: "اللاعبون يمثلون خريطة عالمية. إذا كان اللاعب قويًا جدًا في الجانب البدني والتكتيكي فهذا لا يكفي. نحن نعمل من أجل أن يكون اللاعبون أقوياء في جميع النواحي؛ الشخصية والمهنية والعقلية والاجتماعية.

وأضاف: "عليك أن تلمس عقول اللاعبين الشباب للعمل على عقلية التعليم والتكيف ؛ الأشياء البسيطة. عندما وصل روبن دياز إلى مانشستر سيتي، كان يتحدث الإنجليزية بالفعل. يمكن أن تكون العقلية والشخصية مفتاح تطوير مجالات أخرى".

وتولى روي فيتوريا، مهمة تدريب منتخب مصر، منذ يوليو عام 2022، وبعقد يمتد حتي يوليو عام 2026.

ونجح فيتوريا، في قيادة «الفراعنة»، نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وقاد المدرب البرتغالي، المنتخب المصري، في سبع مباريات (من بينها ثلاث مباريات رسمية)، نجح خلالها الفريق، في تحقيق الفوز في جميعها.