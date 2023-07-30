الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب: تقارب الفصائل الفلسطينية أمر ضرورى فى ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول، مدير تحرير الأهرام، إنه يتابع باهتمام اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي يأتي بعد 4 سنوات لم تحدث فيه أي اجتماعات لهذه الفصائل، وكان هذا بسبب جائحة كورونا والأوضاع الدولية، منوهًا بأن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى الاتفاق والحل والمصالحة، لأن الأمور أصبحت أكثر سوءًا من الناحية السياسية.

وأضاف أبوالهول، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن إسرائيل يحكمها الآن حكومة هي الأكثر تطرفا في التاريخ، فهي لا تفرق بين أبناء الضفة وغزة، ولا تفرق بين الفلسطينيين في الداخل، حيث إنها تتعامل مع كل الفلسطينيين والعرب على أنهم أعداء يجب القضاء عليهم.

العالم منشغل بالحرب الروسية الأوكرانية

وتابع: دوليًا العالم منشغل بالحرب الروسية الأوكرانية، وبالأزمات التي نتجت عنها، أما ماليًا فتعاني السلطة الفلسطينية وحركة حماس وكافة الفصائل حتى الجهات الدولية المانحة تأثرت بالحرب، وقبلها بجائحة كورونا، حيث تقلصت مساعدتها كثيرًا وتحتاج إلى الكثير، ولذلك فإن هذا الاجتماع هام جدًا حتى ينتهي الانقسام بين الفلسطينيين

وأوضح الكاتب الصحفي، أن اجتماع اليوم هو استمرار للمجهودات المصرية خاصة أنه يأتي في وقت شديد الأهمية، معقبا: "القضية ليست فقط هي محادثات تستضيفها مصر، ولكن هناك اتصالات لا تتوقف مع كل دول العالم ومنظماته من أجل العمل على تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بمحادثات سلام فلسطينية إسرائيلية".

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