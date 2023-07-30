انطلاق مهرجان الإسكندرية للقصص المصورة بمتحف الفنون الجميلة 6 أغسطس

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تستضيف قاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة، خلال الفترة من ٦ وحتى ٨ أغسطس 2023 من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.

ويفتتح المهرجان يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 6 مساءً عدا يومي الاثنين والجمعة، بمقر المتحف في 1 شارع منشا – محرم بك – الإسكندرية.

يعد متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية أحد أهم العلامات الثقافية والفنية البارزة في مدينة الإسكندرية، وقد تم بناء هذا المتحف الفني والانتهاء من إنشائه ليكون متحفا فنيا للإسكندرية في عام 1954.

أقيم المتحف على الأرض التي أهداها لبلدية الإسكندرية البارون "دي منشا" أحد التجار من الأجانب الأثرياء بالإسكندرية الذين كانوا يعيشون بالمدينة، ويعتبر أول متحف بُني خصيصا ليكون متحفا للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط.

يضم المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد يالإضافة إلي بعض أعمال المدرسة الرومانسية، الباروك والروكوكو وبعض لوحات المستشرقين، كما يضم أيضا بعض أعمال الحفر والطباعة بالإضافة إلي بعضٍ من أعمال المثال محمود مختار وبعض المثالين المصريين والأوربيين.

وفي سياق آخر؛ تنطلق اليوم الأحد، النسخة الأولى من مشروع "بستان الإبداع" من متحف مصطفى كامل ومحيط مسجدي السلطان حسن والرفاعي بمنطقة القلعة.

المرحلة الأولى من المشروع ستكون تحت عنوان "جسور التاريخ" بهدف مد روابط ثقافية وتاريخية بين المواقع المختلفة التي تجمعها سمات وقيم حضارية مشتركة، كما أن فكرة المشروع ليست البحث عن المواهب وإنما إرشاد الطفل لاكتشاف موهبته وما هو متميز فيه وكيفية تفاعله مع أقرانه وتعزيز مفهوم العمل والتعاون وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التفاعلية المصممة لتشجيع الأطفال على التفكير الإبداعي".

هذا ويستهدف قطاع الفنون التشكيلية من هذا المشروع تعزيز جهوده الطامحة إلى تحويل مواقعه لبيئات حاضنة للإبداع مؤمناً بأن للفنون قوة كبيرة ودور هام في إعداد الإنسان للمستقبل.

وتستضيف النسخة الأولى من "بستان الإبداع" 35 طفلاً من المرحلة الإبتدائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويبدأ البرنامج في تمام الحادية عشر صباحاً بجولة تثقيفية وتاريخية داخل متحف الزعيم الراحل مصطفى كامل، ثم الخروج إلى المنطقة بين مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي لتبدأ الورش الفنية والفقرات الترفيهية التي تمتد فعالياتها حتى نهاية اليوم.