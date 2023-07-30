دونجا: الزمالك فريق كبير وينافس على أى بطولة يخوضها

أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مواجهة الشباب السعودي المقرر لها غدًا الإثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الفوز على الاتحاد المنستيري في المباراة السابقة منحنا دفعة معنوية قوية، والمباراة المقبلة مهمة جدا لأنها ستحدد صعود الزمالك للدور التالي".

وأضاف دونجا: "الزمالك فريق كبير وينافس على أي بطولة رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق في الموسم الماضي، ونعد الجماهير أن نكون عند حسن ظنهم".

وتابع اللاعب: "نشكر الله علي الفوز في المباراة السابقة لأنه جعلنا في صدارة المجموعة، و مباراة الشباب قوية والفوز بها سيجعلنا نحافظ على الصدارة".

وأضاف: "الزمالك يعلم أهمية البطولة العربية، وأنهينا الموسم بشكل غير جيد من حيث الترتيب ونسعى لأن نبدأ الموسم الجديد بالفوز ببطولة كبيرة مثل البطولة العربية".

وأكد دونجا أن وجود محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي مع الفريق دافع قوي لهم لأنهما من اللاعبين المهمين والمميزين بالرغم من عدم مشاركتهما مع الفريق، وعندما سجل سيد عبد الله "نيمار" في المباراة السابقة توجه للونش.

وتابع: "تحدثت مع محمد عبد الشافي وأكد أنه يعاني من مشكلة في الركبة ونحن نرغب في تواجده معنا سواء في الملعب أو في غرفة الملابس لما يمثله من دفعة معنوية كبيرة للفريق".

وقال دونجا: "قبل قدوم أوسوريو لم نكن أفضل حالا في الدوري وبعد تولي المدير الفني المسئولية أصبحنا أفضل وصعدنا لنصف نهائي الكأس، ونشارك في البطولة العربية بدوافع كبيرة وهدفنا تحقيق اللقب".

وكان الزمالك قد فاز برباعية نظيفة على الاتحاد المنستيري في الجولة الأولى لدور المجموعات من البطولة العربية.