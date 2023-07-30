بسلاح أبيض.. التحقيق فى تهديد شاب لفتاة فى الشارع بالجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، التحقيق في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة بالإيذاء.

بالفحص أمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "المستخدم بمقطع الفيديو المشار إليه".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وباستدعاء المذكورة أيدت ما جاء بالفحص.. واتهمته بتهديدها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.