الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسلاح أبيض.. التحقيق فى تهديد شاب لفتاة فى الشارع بالجيزة

سلاح ابيض
سلاح ابيض

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، التحقيق في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة بالإيذاء.

بالفحص أمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "المستخدم بمقطع الفيديو المشار إليه".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وباستدعاء المذكورة أيدت ما جاء بالفحص.. واتهمته بتهديدها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإيذاء تهديد فتاة ضبط سلاح أبيض

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