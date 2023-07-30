"بيطرى القناة" تعلن عن فتح باب القبول لـ81 برنامجًا علميًا بالدراسات العليا

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الدور الكبير الذي يقوم به قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب البيطري في المجالات العلمية المختلفة، معلنًا عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا بكلية الطب البيطري بدءًا من 1 أغسطس وحتى 30 سبتمبر 2023.

وأوضح أن كلية الطب البيطري تقدم عدد 81 برنامجًا علميًا هي:

• عدد 16 برنامج دبلوم الدراسات العليا التخصصي.

• عدد 28 برنامج ماجستير العلوم الطبية البيطرية.

• عدد 28 برنامج دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية.

• عدد 7 برامج دبلوم الدراسات العليا المهني.

• عدد 2 برنامج ماجستير مهني.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرامج العلمية التي تقدمها كلية الطب البيطري هي:

أولًا: برامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية:

1• برنامج دبلوم الكيمياء الحيوية

2• برنامج دبلوم الأمراض المشتركة والصحة العامة

3• برنامج دبلوم التغذية والتغذية الإكلينيكية

4• برنامج دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية

5• برنامج دبلوم الميكروبيولوجيا البيطرية

6• برنامج دبلوم الفارماكولوجيا البيطرية

7• برنامج دبلوم صحة وسلامة وتكنولوجيا الأغذية

8• برنامج دبلوم الأمراض الباطنة للحيوانات المنزلية

9• برنامج دبلوم أمراض الطيور والأرانب

10• برنامج دبلوم أمراض ورعاية الأسماك

11• برنامج دبلوم الجراحة البيطرية

12• برنامج دبلوم التلقيح الاصطناعي

13• برنامج دبلوم التناسليات

14• برنامج دبلوم الموجات فوق الصوتية والتكاثر في الحيوان

15• برنامج دبلوم الحياة البرية وحدائق الحيوان

16• برنامج دبلوم اقتصاديات وإدارة مزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت البيطرية

ثانيًا: برامج الماجستير في العلوم الطبية البيطرية

أولًا: المقررات العامة ومتطلبات الجامعة للماجستير والدكتوراه

طرق البحث

الإحصاء الحيوى

أخلاقيات البحث والسلوك

ثانيًا: المقررات الخاصة

1. برنامج ماجستير التشريح والأجنة

2. برنامج ماجستير الخلية والأنسجة

3. برنامج ماجستير الفسيولوجيا

4. برنامج ماجستير الكيمياء الحيوية

5. برنامج ماجستير صحة الحيوان والدواجن والبيئة

6. برنامج ماجستير الأمراض المشتركة

7. برنامج ماجستير سلوكيات ورعاية الحيوان

8. برنامج ماجستير التغذية والتغذية الإكلينيكية

9. برنامج ماجستير الباثولوجيا

10. برنامج ماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية

11. برنامج ماجستير الطفيليات

12. برنامج ماجستير البكتيريا والمناعة والفطريات

13. برنامج ماجستير الفيروسات

14. برنامج ماجستير الأدوية

15. برنامج ماجستير الطب الشرعي والسموم

16. برنامج ماجستير الرقابة الصحية على الألبان ومنتجاتها والزيوت والدهون وبيض المائدة

17. برنامج ماجستير الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتهما والمخلفات الحيوانية

18. برنامج ماجستير طب الحيوان تخصص الأمراض الباطنة

19. برنامج ماجستير طب الحيوان تخصص الأمراض المعدية

20. برنامج ماجستير طب الطيور والأرانب

21. برنامج ماجستير أمراض ورعاية الأسماك

22. برنامج ماجستير الجراحة والتخدير والأشعة

23. برنامج ماجستير التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي

24. برنامج ماجستير الحياة البرية وحدائق الحيوان

25. برنامج ماجستير الاقتصاد البيطري وإدارة المزارع

26. برنامج ماجستير التربية والإنتاج الحيواني

27. برنامج ماجستير الوراثة والهندسة الوراثية للحيوان

28. برنامج ماجستير الإحصاء الحيوي

ثالثًا: برامج دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية

1. برنامج دكتوراه الفلسفة في التشريح والأجنة

2. برنامج دكتوراه الفلسفة في الخلية والأنسجة

3. برنامج دكتوراه الفلسفة في الفسيولوجيا

4. برنامج دكتوراه الفلسفة في الكيمياء الحيوية

5. برنامج دكتوراه الفلسفة في صحة الحيوان والدواجن والبيئة

6. برنامج دكتوراه الفلسفة في الأمراض المشتركة

7. برنامج دكتوراه الفلسفة في سلوكيات ورعاية الحيوان

8. برنامج دكتوراه الفلسفة في التغذية والتغذية الإكلينيكية

9. برنامج دكتوراه الفلسفة في الباثولوجيا

10. برنامج دكتوراه الفلسفة في الباثولوجيا الإكلينيكية

11. برنامج دكتوراه الفلسفة في الطفيليات

12. برنامج دكتوراه الفلسفة في البكتيريا والمناعة والفطريات

13. برنامج دكتوراه الفلسفة في الفيروسات

14. برنامج دكتوراه الفلسفة في الأدوية

15. برنامج دكتوراه الفلسفة في الطب الشرعي والسموم

16. برنامج دكتوراه الفلسفة في الرقابة الصحية على الألبان ومنتجاتها والزيوت والدهون وبيض المائدة

17. برنامج دكتوراه الفلسفة في الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتهما والمخلفات الحيوانية

18. برنامج دكتوراه الفلسفة في طب الحيوان تخصص الأمراض الباطنة

19. برنامج دكتوراه الفلسفة في طب الحيوان تخصص الأمراض المعدية

20. برنامج دكتوراه الفلسفة في طب الطيور والأرانب

21. برنامج دكتوراه الفلسفة في أمراض ورعاية الأسماك

22. برنامج دكتوراه الفلسفة في الجراحة والتخدير والأشعة

23. برنامج دكتوراه الفلسفة في التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي

24. برنامج دكتوراه الفلسفة في الحياة البرية وحدائق الحيوان

25. برنامج دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد البيطري وإدارة المزارع

26. برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية والإنتاج الحيواني

27. برنامج دكتوراه الفلسفة في الوراثة والهندسة الوراثية للحيوان

28. برنامج دكتوراه الفلسفة في الإحصاء الحيوي

رابعًا: برامج الدبلوم المهني

1-دبلوم الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة

2-دبلوم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية

3-دبلوم التسجيل والدعاية للأدوية والمستحضرات البيولوجية

4-دبلوم التشخيص والعلاج في الاستزراع السمكي

5-المحميات الطبيعية والتنوع الأحيائي

6- دبلوم الوراثة الخلوية والجزيئية والهندسة الوراثية

7- دبلوم الإحصاء الحيوي والتحليل الإحصائي

خامسًا: الماجستير المهني

1-الماجستير المهني في الكيمياء الحيوية الإكلينيكية

2- الماجستير المهني في التسجيل والترخيص والدعاية والتسويق للأدوية والمستحضرات البيولوجية

من جانبها- أشارت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري إلى أن الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الكلية هي:

1- دبلوم الدراسات العليا

2- الماجســــــتيرالأكاديمي

Master of Veterinary Science (M. V. Sc.)

3- دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية

Doctor of Philosophy (Ph. D.)

الدرجات المهنية

Professional degrees

(الدبلوم المهني- الماجستير المهني)

أولًا: الدبلوم المهني

1- دبلوم الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة

2-دبلوم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية

3-دبلوم التسجيل والدعاية للأدوية والمستحضرات البيولوجية

4-دبلوم التشخيص والعلاج في الاستزراع السمكي

5-المحميات الطبيعية والتنوع الأحيائي

6-دبلوم الوراثة الخلوية والجزيئية والهندسة الوراثية

7-دبلوم الإحصاء الحيوي والتحليل الإحصائي

ثانيًا: الماجستير المهني

1-الماجستير المهني في الكيمياء الحيوية الإكلينيكية

2-الماجستير المهني في التسجيل والترخيص والدعاية والتسويق للأدوية والمستحضرات البيولوجية

بينما أشارت الدكتورة رانيا حلمي وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن شروط القبول فى الدراسات العليا بكلية الطب البيطري هي:

1- أن يكون الطالب حاصلًا على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، أوما يعادلها طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

2- بالنسبة للدبلوم أن يكون الطالب حاصلًا على درجة البكالوريوس من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، أو ما يعادلها طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات للدراسة فقط ببرنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في بعض تخصصات العلمية (الإحصاء الحيوي، الكيمياء الحيوية، بيوتكنولوجيا الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة، المحميات الطبيعية والتنوع الأحيائي، حيوانات التجارب، التسويق والدعاية للأدوية والمستحضرات البيولوجية، والوراثة الخلوية والجزيئية والهندسة الوراثية).

3- بالنسبة لغير المصريين (الوافدين) يتم تطبيق القواعد المنظمة حسب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

4-موافقة جهة العمل على الدراسة إذا كان الطالب يعمل، أو كتابة إقرار بأنه لا يعمل بأي جهة حكومية أو قطاع خاص.

5- لا يجوز لطالب الدراسات العليا القيد في أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في آن واحد إلا بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية، وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة طبقًا لأحكام المادة 94 من قانون تنظيم الجامعات.

وأشار الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي، إلى أنه يتم التقدم إلكترونيًا عن طريق الرابط

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx

كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي

https://youtu.be/ikrsEKIvdcQ

وشدد على ضرورة أن يتم تسليم أصل المستندات بإدارة الدراسات العليا بكلية الصيدلة، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، مرفق الأوراق المطلوبة للتسجيل والمصاريف الدراسية لكل برنامج.