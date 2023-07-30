الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هزتان أرضيتان فى البحر المتوسط خلال 24 ساعة

رسوم بيانية للزلزال-
رسوم بيانية للزلزال- تعبيرية

شهد البحر المتوسط وقوع هزتين أرضيتين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت قوة كل هزّة فيهما 2.82 درجة على مقياس ريختر.

وسجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة لمعهد الفلك الهزتين الأرضيتين اللتين كان موقعهما على مسافة كبيرة من الشواطئ المصرية.

ووقعت الهزة الأرضية الأولى على بعد 278 كيلومترًا من مدينة دمياط، بقوة 2.82، عصر السبت، بينما وقعت هزة أرضية جديدة في الليلة الماضية بنفس قوة الهزة الأولى، على بُعد 282 كيلومترًا من مدينة مرسى مطروح، ولم تصدر أي بيانات تفيد بالشعور بالهزتين الأرضيتين.

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