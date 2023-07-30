ضبط المتهمين بقتل شخص بسلاح ناري في قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في كشف ملابسات العثور على جثة شاب بطلق ناري في قنا.

كان تبلغ لمركز شرطة فقط، بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "أحد الأشخاص "متوفى" إثر إصابته بعيار نارى بالرأس .

والطرف ثان شخصين، لخلافات مالية بينهم أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الثانى عيار نارى من بندقية آلية تجاه الطرف الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراء تم استهدافهما وأمكن ضبط "الطرف الثانى" والسلاح الناري المستخدم فى ارتكاب الواقعة وعدد من الطلقات لذات العيار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.