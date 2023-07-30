موانئ البحر الأحمر: تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8، وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة و412 شاحنة و102 سيارة.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2 وشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع و372 شاحنة و125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع و212 شاحنة و30 سيارة.

واستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينة GOLDEN EAGLE وعلى متنها 7000 طن أسمنت تصدير لمدغشقر، فيما استقبل الميناء أمس الأول العبارتين القاهرة وأمل وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية 2.