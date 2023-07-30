أحمد الطاهرى: المواطن الفلسطينى أكثر من تضرر إنسانيًا واقتصاديًا (فيديو)

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن مجرد انعقاد اجتماع مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وقبول دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن من قبل كل الفصائل الفلسطينية يعد مؤشرًا إيجابيًا للغاية.

القضية الفلسطينية تأثرت كثيرًا بما حدث للدول العربية

وأضاف الطاهري خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه على مدار العقد الماضي أكثر المتضررين مما جرى في العالم العربي من فوضى جراء ثورات سميت كذبًا بـ"الربيع العربي" كانت القضية الفلسطينية ومكتسباتها وثوابتها، ثم بالأساس المواطن الفلسطيني.

ونوه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إلى أن المواطن الفلسطيني أصبح الآن بحاجة إلى من يخلق له الأمل مرة أخرى، خاصة أنه أكثر من تضرر إنسانيًا واقتصاديًا من جراء الانقسام، وبالتالي هي لحظة وفاق وترتيب أوراق وتقوية للموقف الفلسطيني بشكل عام.