في يومه العالمي.. أشهر نجوم السينما الذين تجمعهم صداقة قوية

يحتفي العالم اليوم الأحد بيوم الصداقة العالمي التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال في هذا اليوم من كل عام لتقريب الأشخاص من بعضهم البعض لتحقيق التفاهم والتوافق بين الناس.

بمناسبة الاحتفال بيوم الصداقة العالمي نرصد لكم في هذا التقرير أشهر نجوم السينما التي تجمعهم صداقة قوية بعيداً عن المنافسة المهنية والغيرة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أشهر نجوم السينما التي تجمعهم صداقة قوية

تعرف على أشهر نجوم السينما التي تجمعهم صداقة قوية وبعيدة عن حياتهم المهنية إليكم أبرزهم:

الفنانة ياسمين عبدالعزيز وبدرية طلبة

هناك صداقة قوية جداً تجمع ما بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وبدرية طلبة والتي تسببت في تقديم العديد من الأعمال الفنية معاً بسبب صداقتهم وحبهم للعمل معاً، كما أكدت بدريه أنها تحرص على دعم صديقتها والوقوف بجانبها أثناء الأزمات والمشاكل، وجمعهم معاً العديد من الأعمال أبرزهم: "جوازة ميري - الثلاثة يشتغلونها - الدادة دودي - أبو شنب".

الفنانة يسرا والزعيم عادل إمام

صرحت الفنانة يسرا في العديد من تصريحاتها الصحفية عن حبها الشديد للزعيم عادل إمام وأن تجمعهم صداقة قوية جداً ليكون من ضمن أكثر ثنائي مؤثر في مجال السينما المصرية وكانت أبرز أعمالهم معاً: "فيلم بوبوس - جزيرة الشيطان - الإنس والجن - كراكون في الشارع - رسالة إلى الوالى - المولد - الإرهاب والكباب - المنسى" وغيرها من الأعمال المميزة.

الفنان الراحل أحمد رمزي والفنان الراحل عمر الشريف

تجمع الفنان الراحل أحمد رمزي والفنان الراحل عمر الشريف صداقة قوية جداً والتي بدأت من خلال مشاركتهم في فيلم يجمعهم معاً وهو فيلم "أيامنا الحلوة" عام 1955 أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لتستمر صدقتهم لسنوات كثيرة.

صداقة الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة رغدة

شارك الثنائي الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة رغدة العديد من الأعمال الفنية، وقد صرحت رغدة أن أحمد زكي يراها توأمه ونصفه الثاني، ومن أبرز أعمالهم التي حققت نجاحاً باهراً في عالم السينما:" أبو الدهب - فيلم كابوريا - إستاكوزا - الإمبراطور".