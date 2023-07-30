ناشئو الجودو يعتلون عرش البطولة الإفريقية بـ15 ميدالية

توج المنتخب الوطني للجودو بكأس البطولة الإفريقية للناشئين، المقامة حاليًا في مدغشقر بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

وحصد منتخبنا الوطني المركز الأول في البطولة بعد الفوز بـ15 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:

الميداليات الذهبية:

ياسين صبرة 55 كجم – عمار أبوهاشم 73 كجم – أحمد طلبة 81 كجم – مصطفى الرملي – 90 كجم – أروى عاشور 44 كجم – ندى فايز 52 كجم – رقية يوسف 57 كجم – جنى إبراهيم 70 كجم.

الميداليات الفضية:

علي مؤمن 50 كجم – يوسف الكسار 66 كجم.

الميداليات البرونزية:

محمد رمضان 60 كجم – عمر رفاعي +90 كجم – فاطمة محمد 48 كجم – سجدة غنيم 63 كجم – مريم حسن +70 كجم.

وشهدت بطولة إفريقيا للناشئين مشاركة 18 منتخبًا، بإجمالي 118 لاعبًا ولاعبة بواقع 62 لاعبًا و57 لاعبة، ويترأس بعثة منتخب مصر الدكتور أحمد صبرة عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وكان منتخب الجودو للشباب قد حصد أيضًا لقب البطولة الإفريقية المقامة حاليًا في مدغشقر بعد حصد 15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

وانطلقت أمس السبت، منافسات البطولة الإفريقية للجودو ناشئين، والمقامة حاليًا في مدغشقر بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم كلًا من:

اللاعبون

مؤمن علي (50 كجم) – ياسين صبرة (55 كجم) – هاني رزق (60 كجم) – محمد رمضان (60 كجم) – يوسف الكسار (66 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – أحمد طلبة (81 كجم) – مصطفى الرملي (90 كجم) – عمر رفاعي ( فوق 90 كجم).

اللاعبات

أروى عاشور (44 كجم) – فاطمة محمد (48 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – رقية يوسف (57 كجم) – بشرى إدريس (63 كجم) – سجدة غنيم (63 كجم) – جنى إبراهيم (70 كجم) – مريم حسن (فوق 70 كجم).