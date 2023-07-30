تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الداخلية فى كأس مصر

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية في كأس مصر، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره الداخلية على استاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2022/ 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الداخلية في كأس مصر، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية في كأس مصر

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية في كأس مصر، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول– رامي ربيعة- خالد عبد الفتاح- محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج- مروان عطية- محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: حسين الشحات– بيرسي تاو- محمود كهربا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مواجهة الداخلية، طالبهم خلالها بمواصلة تقديم الأداء القوي والجيد والتركيز، من أجل الفوز ليكون ذلك بمثابة "مسك الختام" للفريق.

مشوار الأهلي والداخلية في كأس مصر 2023

- تأهل فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما تغلّب على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 من المسابقة.

- بينما خطف فريق الداخلية بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس مصر، بعد فوزه على أسوان بنتيجة 4- 3 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2- 2.

- ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة اليوم لمواجهة المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

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