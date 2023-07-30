الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الداخلية فى كأس مصر

الأهلي
الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية في كأس مصر، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

تفاصيل آخر استعدادات الأهلى لمباراة الداخلية

نادر السيد: سعيد بانضمام ابنتى لنادى الأهلى

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره الداخلية على استاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2022/ 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الداخلية في كأس مصر، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية في كأس مصر

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية في كأس مصر، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول– رامي ربيعة- خالد عبد الفتاح- محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج- مروان عطية- محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: حسين الشحات– بيرسي تاو- محمود كهربا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مواجهة الداخلية، طالبهم خلالها بمواصلة تقديم الأداء القوي والجيد والتركيز، من أجل الفوز ليكون ذلك بمثابة "مسك الختام" للفريق.

مشوار الأهلي والداخلية في كأس مصر 2023

- تأهل فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما تغلّب على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 من المسابقة.

- بينما خطف فريق الداخلية بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس مصر، بعد فوزه على أسوان بنتيجة 4- 3 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2- 2.

- ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة اليوم لمواجهة المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

قد يهمك أيضا:

الأهلى يسعى لعبور عقبة الداخلية للصعود لمواجهة المصرى فى كأس مصر

رضا سليم فى الأهلى اليوم

الاهلى الداخلية كاس مصر تشكيل الأهلى تشكيل الأهلي المتوقع مارسيل كولر

مواد متعلقة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-7-2023 والقنوات الناقلة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليستر سيتى وديًا

رسميًا.. برشلونة يُعلن رحيل أليكس كويادو إلى ريال بيتيس

ليفربول يُعلن رحيل جوردان هندرسون إلى الاتفاق السعودى

بعد ضم أونانا.. أبرز 5 صفقات بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان

فشل مفاوضات انضمام لويس سواريز إلى إنتر ميامى

نيوكاسل يونايتد يفرض التعادل الإيجابى على تشيلسى وديًا

بيلينجهام وخوسيلو يقودان ريال مدريد للفوز على مانشستر يونايتد وديًا

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

3 وفيات و37 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الإسكندرية مطروح

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين