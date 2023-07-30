رضا سليم فى الأهلى اليوم

يصل المغربي رضا سليم، لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد، لتوقيع الكشف الطبي وتوقيع عقود انتقاله رسميًا للنادي الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة.

ومن المقرر أن يخضع رضا سليم للكشف الطبي، صباح غدٍ الإثنين، في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي يوم الثلاثاء.

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء، وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017، حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وخاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 26 أخرى. جدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلي قاموا بحجز تذاكر الطيران وفندق إقامة رضا سليم ووكيله في القاهرة، ومن المتوقع أن يكون أمير توفيق، مدير التعاقدات، في استقبالهما اليوم الأحد في الثامنة والنصف مساء بمطار القاهرة الدولي.

على جانب آخر، استقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في كأس مصر.

وتأتي قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في كأس مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف.

الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح.

الوسط: مروان عطية وكوكا ومحمد فخري وإليو ديانج وأحمد القندوسي وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ورأفت خليل.

الهجوم: بيرسي تاو وكريستو وكهربا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الداخلية مساء اليوم الأحد على استاد الكلية في إطار دور الـ15 في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام السابعة مساء على استاد الكلية الحربية، على أن يلتقي الفائز في المباراة مع نادي المصري البورسعيدي يوم 3 أغسطس المقبل.