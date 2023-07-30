الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استهداف الأسواق الإفريقية والدولية.. قفزة فى الصادرات المصرية خلال 10 سنوات

الصادرات
الصادرات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول قفزة في الصادرات المصرية خلال 10 سنوات.

قفزة في الصادرات المصرية خلال 10 سنوات:

28.6 مليار دولار حجم الصادرات المصرية في 2013.

53.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية والبترولية عام 2022 في قفزة غير مسبوقة.

مصر استهدفت الأسواق الإفريقية والدولية.

قامت مصر بتفعيل اتفاقيات التجارة المشتركة.

إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية لدعم المصريين.

قفزة في صادرات الأسمدة والفواكه والملابس والأجهزة الكهربائية.

إشادات من المؤسسات الدولية بطفرة الصادرات وتراجع عجز الميزان التجاري.

مصر تستهدف زيادة حجم الصادرات بنسبة 20% خلال 2023.

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