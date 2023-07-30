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مصر

وزير الإسكان: الأحد 3 سبتمبر.. تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالمنطقة الشمالية والوسطى بمدينة سوهاج الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة الشمالية والوسطى، حي الأشجار، 214 فدانًا، والسابق حجزها بالقرعات العلنية اليدوية، وكذا الإلكترونية وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن.

وأوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الشمالية من 1 : 50، يوم الأحد 3/9/2023، والقطع من 51 : 99، يوم الإثنين 4/9/2023، والقطع بالمنطقة الوسطى من 1 : 50، يوم الثلاثاء 5/9/2023، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 6/9/2023،  والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 7/9/2023، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 10/9/2023، والقطع من 201 : 223، يوم الإثنين 11/9/2023، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 12/9/2023 : الخميس 14/9/2023، للمتخلفين عن التسليم فى الايام السابقة.

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