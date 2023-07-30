الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اليوم.. انطلاق النسخة السادسة من مسابقة "المواهب الذهبية" لذوى الهمم

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

يطلق قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبدالغنى، النسخة السادسة لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الدكتورة هادية صابر، نائب رئيس الجمعية، أن المسابقة تقام ‏فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقى والاستعراض، وإضافة مجالين جديدين هذا العام وهما الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات، ويبدأ التقديم للمسابقة اعتبارًا من اليوم الأحد ٣٠ يوليو، ويستمر حتى ٢٩ سبتمر ٢٠٢٣.

ويشترط أن يكون المتسابق مصرى الجنسية، ويقدم المتسابق أسطوانة DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية فى حدود ٣ دقائق، وفى حالة الاشتراك إلكترونيًا يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع قطاع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة المواهب الذهبية.

يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة فى المسابقة‎، ويشترط إحضار المتسابق الآلة الموسيقية فى اختبارات العزّف الموسيقى، ويتم عمل اختبارات أبناء المحافظات فى أقرب مركز لهم، سيتم الإعلان عن هذه المراكز بعد إنتهاء عملية الفرز.

ويحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير.

‏استمارة الاشتراك فى المسابقة مجانية، ويمكن الحصول عليها من مقر قطاع صندوق التنمية الثقافية بالأوبرا، ومركز إبداع طلعت حرب بالسيدة نفيسة، ومقر جمعية البلد اليوم (10 ش المتوكل على الله - الزيتون).

كما يمكن ملء الاستمارة إلكترونيًا من خلال صفحة الجمعية أو صفحة المسابقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو من خلال موقع قطاع صندوق التنمية الثقافية Cdf.gov.eg

التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية المواهب الذهبية جمعية البلد اليوم صندوق التنمية الثقافية

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين