اليوم.. انطلاق النسخة السادسة من مسابقة "المواهب الذهبية" لذوى الهمم

يطلق قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبدالغنى، النسخة السادسة لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الدكتورة هادية صابر، نائب رئيس الجمعية، أن المسابقة تقام ‏فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقى والاستعراض، وإضافة مجالين جديدين هذا العام وهما الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات، ويبدأ التقديم للمسابقة اعتبارًا من اليوم الأحد ٣٠ يوليو، ويستمر حتى ٢٩ سبتمر ٢٠٢٣.

ويشترط أن يكون المتسابق مصرى الجنسية، ويقدم المتسابق أسطوانة DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية فى حدود ٣ دقائق، وفى حالة الاشتراك إلكترونيًا يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع قطاع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة المواهب الذهبية.

يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة فى المسابقة‎، ويشترط إحضار المتسابق الآلة الموسيقية فى اختبارات العزّف الموسيقى، ويتم عمل اختبارات أبناء المحافظات فى أقرب مركز لهم، سيتم الإعلان عن هذه المراكز بعد إنتهاء عملية الفرز.

ويحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير.

‏استمارة الاشتراك فى المسابقة مجانية، ويمكن الحصول عليها من مقر قطاع صندوق التنمية الثقافية بالأوبرا، ومركز إبداع طلعت حرب بالسيدة نفيسة، ومقر جمعية البلد اليوم (10 ش المتوكل على الله - الزيتون).

كما يمكن ملء الاستمارة إلكترونيًا من خلال صفحة الجمعية أو صفحة المسابقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو من خلال موقع قطاع صندوق التنمية الثقافية Cdf.gov.eg