الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انخفاض بالحرارة على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 وأسوان 42 درجة

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء مع استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: 

 القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 24 درجة، 

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، 

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة،

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، 

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة،

أسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة.

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الأرصاد الرطوبة هيئة الارصاد

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