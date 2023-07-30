التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه على يد عاطل فى كفر الشيخ

صرحت نيابة كفر الشيخ الكلية بدفن جثة شاب لقي مصرعه علي يد عاطل عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

كانت البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد وصول حمدي.ر 20 سنة، مقيم بقرية أبو مصطفى، دائرة مركز شرطة الرياض، إلى المستشفى العام جثة هامدة.

كشفت التحريات قيام ش.أ 21 ، سنة بدون عمل، من ذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسلاح أبيض، أثناء تواجدهما بعزبة بكر، دائرة مركز شرطة الرياض، لوجود خلافات بينهما.

تحرر رجال الشرطة المحضر رقم 8964 لسنة 2023م، إداري مركز شرطة الرياض، وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.