الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إبراهيم درويش يكشف جهود الدولة فى تنظيم السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار

إبراهيم درويش وكيل
إبراهيم درويش وكيل كلية الزراعية بجامعة المنوفية

قال إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعية بجامعة المنوفية، إن الدولة المصرية حريصة على أن توفر للمواطن السلع بأسعار مناسبة والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالري لأنه متعلق بالزراعة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنشآت المائية تختلف وفقًا للمناطق ولدينا  50 ألف منشآة، بالإضافة للترع والمصارف التي تنقل المياه ويهمنا الحفاظ عليها لأنها متحكم في منظومة الري وتطويرها يجعل الدولة قادرة على توفير مياه الري للمزارع.

أهمية بورصة السلع

 وأشار إلى أن جهود الدولة في تنظيم السلع الإستراتيجية والعمل على ضبط أسعارها بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد فالدولة أنشأت منظومة الصوامع لتخزين الحبوب وإنشاء مناطق لوجيستية للسلع الاستراتيحة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين انشأت بورصة للسلع حتى يستطيع المواطن عرض سلعه فيها والدولة من خلال المنصة تعرضها على الشركات بأسعار عادلة لتقليل الوسطاء. 

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